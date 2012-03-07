〔国际油市〕亚洲柴油利润率小幅上升,更多的地区需求浮现

路透新加坡3月7日电---柴油利润率周三小幅上升,因更多的地区需求浮现,支撑了柴油市场.

4月柴油裂解价差上涨0.20美元至每桶15.53美元.航煤裂解价差则小涨0.02美元至每桶15.62美元.

越南Saigon Petro在现货市场寻求约1.5万吨4月交割的柴油,之前原油价格自上周触及的四年高位附近滑落.

稍早,越南PV Oil在现货市场寻求约1万立方米含硫0.25%,并在3月底交割的柴油.

越南今年以来首次上调柴油零售价,上调幅度为4.9%.越南通胀在上个月放缓.

同时,台塑四个月来首次提供含硫10ppm的柴油现货,令市场得到部分缓解.之前该柴油升水在周二大涨0.15美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.97 -0.93 -0.69 134.90

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.23 -0.69 -0.51 134.92

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.27 -0.64 -0.47 135.91

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.97 -0.64 -0.47 136.61

3月柴油互换 GOSGSWMc1 134.20 -0.70 -0.52 134.90

4月柴油互换 GOSGSWMc2 134.51 -0.70 -0.52 135.21 (完)