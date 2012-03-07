〔国际油市〕亚洲柴油利润率小幅上升,更多的地区需求浮现

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡3月7日电---柴油利润率周三小幅上升,因更多的地区需求浮现,支撑了柴油市场.
4月柴油裂解价差上涨0.20美元至每桶15.53美元.航煤裂解价差则小涨0.02美元至每桶15.62美元.
越南Saigon Petro在现货市场寻求约1.5万吨4月交割的柴油,之前原油价格自上周触及的四年高位附近滑落.
稍早,越南PV Oil在现货市场寻求约1万立方米含硫0.25%,并在3月底交割的柴油.
越南今年以来首次上调柴油零售价,上调幅度为4.9%.越南通胀在上个月放缓.
同时,台塑四个月来首次提供含硫10ppm的柴油现货,令市场得到部分缓解.之前该柴油升水在周二大涨0.15美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 133.97 -0.93 -0.69 134.90
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.23 -0.69 -0.51 134.92
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.27 -0.64 -0.47 135.91
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.97 -0.64 -0.47 136.61
3月柴油互换 GOSGSWMc1 134.20 -0.70 -0.52 134.90
4月柴油互换 GOSGSWMc2 134.51 -0.70 -0.52 135.21 (完)
--编译 侯向明; 审校 王洋
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保