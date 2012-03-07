更正:〔美国数据〕3月2日止当周抵押贷款申请下滑,因再融资萎缩--MBA

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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(更正:标题及正文第一段中的"购房抵押贷款申请"有误,改为"抵押贷款申请")
路透纽约3月7日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国上周抵押贷款申请下滑,因再融资需求减弱,但购房活动增多.
截至3月2日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下跌1.2%至754.4.
经季节调整再融资指数则下滑2.0%至4,141.7,购屋贷款指数则涨2.1%至178.7.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的77.9%降至77.0%,为12月以来最低.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.06%,较前一周的4.07%下降1个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 侯向明; 审校 王洋
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