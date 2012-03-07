〔国际油市〕亚洲燃料油价差进一步走弱,因供给增速快于需求

路透新加坡3月7日电---亚洲燃料油价差周三进一步走弱,市场参与者继续卖出,因供给增长的速度超越了需求.

对4月/5月合约的兴趣稍稍下降,自3月点价月开始之际该合约的交投便一直活跃,其下跌了接近1美元至每吨3.75美元的低点.

更多的焦点被放在了3月黏度差合约之上,成交超过100,000吨.

黏度差为180-cst燃料油和380-cst燃料油之间的价差,该价差收窄了至少0.50美元至每吨11.25美元.

贸易商表示,印度的Reliance Industries正在出售225,000吨3月碳黑油品,可以用来调和.

这要比通常的每月60,000至120,000吨高出很多,因该公司日产能为580,000桶的Jamnagar炼厂在2月进行维护,令存货积累.

需求也下滑.日本石油连盟公布的数据显示,3月3日止当周日本低硫燃料油进口降至135,177公升,低于前一周的265,644公升.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $741.70 -$10.1 -1.35 $751.85

现货380CST燃料油 FO380-SIN $731.60 -$6.80 -0.92 $738.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $736.00 -$6.00 -0.81 $742.00

380CST船用燃料油升水 $4.40 $0.80 22.22 $3.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.75 -$2.75 -61.11 $4.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.70 $0.15 5.88 $2.55 (完)