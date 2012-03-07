〔国际油市〕亚洲燃料油价差进一步走弱,因供给增速快于需求

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡3月7日电---亚洲燃料油价差周三进一步走弱,市场参与者继续卖出,因供给增长的速度超越了需求.
对4月/5月合约的兴趣稍稍下降,自3月点价月开始之际该合约的交投便一直活跃,其下跌了接近1美元至每吨3.75美元的低点.
更多的焦点被放在了3月黏度差合约之上,成交超过100,000吨.
黏度差为180-cst燃料油和380-cst燃料油之间的价差,该价差收窄了至少0.50美元至每吨11.25美元.
贸易商表示,印度的Reliance Industries正在出售225,000吨3月碳黑油品,可以用来调和.
这要比通常的每月60,000至120,000吨高出很多,因该公司日产能为580,000桶的Jamnagar炼厂在2月进行维护,令存货积累.
需求也下滑.日本石油连盟公布的数据显示,3月3日止当周日本低硫燃料油进口降至135,177公升,低于前一周的265,644公升.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $741.70 -$10.1 -1.35 $751.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN $731.60 -$6.80 -0.92 $738.40
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $736.00 -$6.00 -0.81 $742.00
380CST船用燃料油升水 $4.40 $0.80 22.22 $3.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.75 -$2.75 -61.11 $4.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.70 $0.15 5.88 $2.55 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保