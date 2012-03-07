〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差双双反弹,受需求支撑

路透新加坡3月7日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周三从两日低点回升,跨月价差升水上升约12%至四日高位,收需求支撑.

价格和裂解价差分别为每吨1,083美元和每吨163.28美元,而4月下半月/5月下半月的跨月价差升水则为每吨23美元.

亚洲最大的石脑油买家台塑石化和台湾中油公司均在标购4月下半月到岸的石脑油,招标已经结束.但出价至周四仍有效.

一家贸易商说:"石脑油市场昨日向下修正,但鉴于鉴于亚洲地区面向裂解装置的石脑油供给仍然稀缺,市场预计将继续受到支撑."

近600,000吨3月石脑油已被预定,启运港位于欧洲、美国和地中海各地,将运往亚洲.

汽油裂解价差升至两周高位每桶9.37美元,因需求良好.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%)上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1083.00 3.00 0.28 1080.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 118.13 0.33 0.28 117.80

97号现货汽油GL97-SIN 136.50 -0.55 -0.40 137.05

95号现货汽油GL95-SIN 133.60 -0.50 -0.37 134.10

92号现货汽油GL92-SIN 132.00 -0.50 -0.38 132.50 (完)