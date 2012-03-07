〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差双双反弹,受需求支撑

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡3月7日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周三从两日低点回升,跨月价差升水上升约12%至四日高位,收需求支撑.
价格和裂解价差分别为每吨1,083美元和每吨163.28美元,而4月下半月/5月下半月的跨月价差升水则为每吨23美元.
亚洲最大的石脑油买家台塑石化和台湾中油公司均在标购4月下半月到岸的石脑油,招标已经结束.但出价至周四仍有效.
一家贸易商说:"石脑油市场昨日向下修正,但鉴于鉴于亚洲地区面向裂解装置的石脑油供给仍然稀缺,市场预计将继续受到支撑."
近600,000吨3月石脑油已被预定,启运港位于欧洲、美国和地中海各地,将运往亚洲.
汽油裂解价差升至两周高位每桶9.37美元,因需求良好.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%)上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1083.00 3.00 0.28 1080.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 118.13 0.33 0.28 117.80
97号现货汽油GL97-SIN 136.50 -0.55 -0.40 137.05
95号现货汽油GL95-SIN 133.60 -0.50 -0.37 134.10
92号现货汽油GL92-SIN 132.00 -0.50 -0.38 132.50 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保