版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 21:40 BJT

〔标题新闻〕加拿大1月建筑许可较前月下滑12.3%,12月修正后为上升10.5%--加拿大统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nSCL7EE864]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐