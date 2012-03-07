〔美国热股〕福特汽车CEO被授予股份,盘前交易股价上涨0.5%

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透3月7日电---根据福特汽车(F.N)周二提交的一份监管备案,该公司执行长穆拉利被授予股份.福特现为美国第二大汽车生产商,自金融危机低谷以来,其市值已经增长逾六倍.
福特股价在周三盘前交易中上涨0.5%.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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