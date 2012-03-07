〔英国债市〕短期英债在五年期公债标售后下滑,英债期货基本持稳

路透伦敦3月7日电---短期英国公债价格周三下跌,此前市场勉强消化40亿英镑的五年期英债供给,而英债期货变动不大.

尽管2017年到期、收益率为1%的新券GBT117=需求良好,但指标五年期英债收益率仍在标售后上涨高达2个基点,标售前一度持平.

此次标售的公债投标倍数为1.95倍,平均得标利率与最高利率差距为0.4个基点.

"这只是临时性的消化问题,"美银美林全球研究部(BofA Merrill Lynch Global Research)固定收益分析师John Wraith称,"本周和上周的回购参与度非常高,这暗示市场可能会消化一部分库存债券."

过去两周,英国央行收到的的卖单约为计划回购三至七年期公债总额的三至四倍.

6月英债期货FLGM2结算价下跌9个跳动点,报115.20,可比德债期货FGBLM2几无变动.

现货市场上,10年期英债GB10YT=RR收益率持稳在2.126%,其较可比德债收益率EU10YT=RR利差持稳在35个基点.五年期英债收益率GB5YT=RR涨1个基点,报1.025%.

希腊与民间债权人的债务互换谈判进展情况,很可能将左右周四市场的整体气氛.

"投资者在等待希腊局势进展."Wraith称.

债权人需在周四晚之前表态是否参与债务互换,对于急需救助资金以摆脱无序违约的希腊来说,这至关重要.

英国央行将在周四公布月度货币政策决定.上周参与路透调查的全部分析师均预计,该行将保持利率不变,且继续执行2月做出的有关未来三个月内再买入500亿英镑政府公债的决议.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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