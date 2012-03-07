〔欧元债市〕德债期货触及新高,受希腊债务担忧支撑

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透伦敦3月7日电---德国公债期货周三再创新高,而且至少近期可能进一步上涨,因市场担心希腊本周可能无法获得足够的支持进行债务重组,因此有无序违约的风险.
这种不确定性在债务交换的截止日期周四之后仍会产生影响.周四是民间债权人与希腊旧债换新债的截止日,债权人将遭受大幅损失.
即使债权人的参与水平能够保证债务交换成功进行,围绕希腊债务可持续性的担忧犹存.市场也愈发担忧葡萄牙最终可能也不得不要重组债务.
3月德债期货FGBLH2最新上涨3三个跳动点,报140.30,盘中曾触及纪录高点140.52.该合约将在周四到期.6月德债期货合约FGBLM2报138.58,日内也上涨3个跳动点.
"心理上希腊问题已经走上不归路.希腊不是一个有利于欧元区的成员,未来很多年它将会不断成为麻烦,"Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示.
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