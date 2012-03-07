〔美国股市〕ADR反弹,受美国就业数据和希腊协议希望提振

路透纽约3月7日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上扬,受助于银行类股在上日大跌后反弹,因投资者乐见上月美国民间部门就业增幅高于预期.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.85%,报128.49.标准普尔500指数.SPX收高0.69%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨0.82%,报117.43.欧洲方面,股市自一个月低位反弹,有关希腊终将与民间债权人达成债务互换协议的信心与日剧增带来支撑.

亚洲企业ADR指数.BKAS上扬1.08%,报126.92.拉丁美洲ADR指数.BKLA涨0.50%,报369.54.

金融类股方面,欧洲银行业领涨.在美上市的巴克莱(BCS.N)上扬2.23%,报15.15美元.瑞士信贷银行(CS.N)上涨2.37%,报25.95美元.德意志银行(DB.N)劲扬3.03%,报44.90美元.

欧洲银行业股周二受到希腊本周是否能达成债务重组协议的疑问、以及欧洲有可能滑向衰退担忧的双重打击.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国2月民间部门就业增长速度快于预估.这增强了周五政府非农就业报告将确认劳动力市场正在稳步复苏的预期.(完)

--编译 洪曦;审校 孙茉莉

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