〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跌至16个月低点,其他期货表现不一

路透纽约/伦敦3月7日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跌至16个月低点,受投资者结清多头部位以及疑似生产商销售的影响,市场也录得一个月内最大三日跌幅.

其他软商品表现不一,罗布斯塔咖啡(Robusta coffee)因主要出产国越南的种植者放缓供应而受到支撑,而头号咖啡出产国巴西获得丰收,亦令市场承压.

交易员认为,越南种植者的做法更长期会使市场偏空,因为囤积的咖啡豆最终仍需上市.他们也能归因于印尼咖啡产量预估上调,由稍早预估的875万袋增至920万袋.印尼将在4月开始收获咖啡.

5月阿拉比卡咖啡期货合约KCK2跌至每磅1.862美元的盘中低点,汤森路透数据显示为自2010年10月中旬以来低点.

5月期约跌4.45美分或近3%,收盘报每磅1.886美元.

伦敦的5月罗布斯塔咖啡期约LRCK2跳涨76美元或近4%,收盘报每吨2,031美元,创下该合约一周半以来的最高收盘位.

"部分原因是市场正在度过2美元的心理水平,"The Price Group高级分析师Jack Scoville表示.他又称,预设的电脑卖单加速了咖啡豆的跌势.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBK2下跌0.13美分,收报每磅23.95美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跌1美元,报每吨630.40美元.

ICE可可期货指标5月合约CCK2跌6美元,报每吨2,277美元.伦敦5月可可期货LCCK2跌1英镑,收报每吨1,475英镑.(完)