〔芝加哥期市〕CBOT小麦重挫2.8%,周五USDA发布报告前投资基金结清头寸

路透3月7日电---美国小麦期货周三下跌,芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货录得近两个月来最大跌幅,交易商称因投资基金在美国农业部(USDA)月度供需报告公布前结清头寸.

指标CBOT-5月合约WK2跌穿关键技术支撑位50日和100日移动均线后,跌势加速.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货和尼阿波里斯谷物交易所(MGEX)春麦期货跟随CBOT合约下跌.

分析师预计,USDA周五报告中,2011/12年美国小麦结存量预估料在8.36亿蒲式耳,低于2月预期的8.45亿蒲式耳.

分析师预计全球小麦结存量在2.12608亿吨,低于USDA2月预估的2.131亿.

澳洲小麦产量创纪录,预计9月结束的作物年度结存量将在1,000万吨,较之前一年增加25%.

日本农林水产省在一12吨的标购中,买入5.69万吨饲料级小麦.

CBOT-5月小麦期货WK2收挫18-1/2美分,或2.81%,报每蒲式耳6.39-1/4美元.今日跌幅为1月12日大跌5.6%以来最高.

CBOT小麦预估成交量为112,597口.(完)