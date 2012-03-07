〔芝加哥期市〕CBOT玉米收低,因基金结清头寸

路透3月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因周五美国农业部(USDA)的3月供需及作物产量报告出炉前,有技术卖盘和基金结清头寸.

欧洲交易商周三称,伊朗国营牲畜饲料组织SLAL发出国际标购,买入玉米和豆粕各10万吨.

中国一地区农业部官员称,目标是将黑龙江省2012年谷物总产量增加8%,且将减少大豆种植面积,以增加玉米种植面积.黑龙江是中国最大的玉米和大豆产区.

在USDA于周五1330 GMT公布3月供需及作物产量报告前,市场有轧平仓位.

假设天气正常,美国今年春季大量播种将增加库存及打压价格,但在这状况出现前,美国和全球谷物和大豆库存预料在未来六个月下降,对价格带来提振.

分析师表示,燥热天气会促使美国农业部下调南美玉米和大豆产量预估,这可能暗示对美国供应的出口需求增加.

路透访查的分析师预计美国农业部周五将公布的3月供需和产量报告将显示美国和全球谷物和大豆期末库存减少,南美玉米和大豆产量下滑.

3月合约CH2结算价跌14-1/4美分,报每蒲式耳6.43-3/4美元.

3月合约阻力位在6.63美元的200日移动均线.支撑位在50日移动均线切入位6.37-1/2美元.九日相对强弱指标在47.

今日玉米成交量预估为322,631口.(完)

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