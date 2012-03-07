〔芝加哥期市〕大豆期货收低,跟随玉米在USDA报告出炉前的跌势

路透3月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,因玉米和小麦在本周稍后美国农业部(USDA)月度作物报告公布前受技术及基金卖盘推动下跌,大豆跟随走势.

海外市场近月大豆Sc1触及13.32-1/4美元的五个半月新高,之后回落.

南美大豆产量规模的不确定性支持市场.巴西农业机构称,预期该国第三大产区南里奥格兰德(Rio Grande do Sul)本季将收割710万吨大豆,低于之前预期的800万吨.

美元小跌,但对全球经济、欧债及中国成长步伐的忧虑仍然笼罩着大豆市场.

交易商在USDA周五供需报告公布前调整头寸,市场预期USDA将公布美国2011/12年大豆期末库存下降.

中国一地区农业部官员称,目标是将黑龙江省2012年谷物总产量增加8%,且将减少大豆种植面积,以增加玉米种植面积.黑龙江是中国最大的玉米和大豆产区.

交易消息称,台湾早餐大豆采购协会(BSPA)将发出国际标购,买入4-6万吨美国或巴西大豆.

欧洲交易商周三称,伊朗国营牲畜饲料组织SLAL发出国际标购,买入玉米和豆粕各10万吨.

CBOT-5月大豆期货SK2收低8-1/2美分,报每蒲式耳13.26-3/4美元.

3月豆粕合约SMc1收低2.2美元,报每短吨360.9美元.

3月豆油合约BOc1收跌0.31美分,报每磅52.61美分.

今日CBOT预估大豆成交量为167,060口,豆油成交量为99,712口,豆粕成交量为66,671口.

以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 638.75 -15.25 -2.3% -1.2%

CBOT大豆Sc1 1326.75 -8.50 -0.6% 10.7%

CBOT豆粕SMc1 364.50 -1.40 -0.4% 17.8%

CBOT豆油BOc1 52.98 -0.30 -0.6% 1.7%

CBOT小麦Wc1 639.25 -18.50 -2.8% -2.1%

CBOT稻米RRc1 1423.00 -2.50 -0.2% -2.6%

EU小麦BL2H0 209.00 0.00 0.0% 3.2%

NYMEX原油期货CLc1 106.38 1.70 1.6% 7.6%

道琼工业指数.DJI 12,851 92 0.7% 5.2%

现货金XAU= 1683.56 9.62 0.6% 7.7%

欧元/美元EUR= 1.3148 0.0036 0.3% 1.6%

美元指数.DXY 79.6990 -0.1670 -0.2% -0.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 798 11 1.4% -54.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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