〔纽约期市〕ICE期棉连续第二日收低,受印度或放行部分棉花出口打击

路透纽约3月7日电---棉花期货周三连续第二日收低,分析师称印度或允许已签约的部分棉花出口的消息打击涨势.

投资者卖盘帮助推动洲际交易所(ICE)5月期棉合约CTK2下跌1.30美分,或1.4%,报每磅90.12美分.盘中交易区间为91.54-89.75美分.而一年前期棉在连涨七个月之后触及纪录高位.

自去年3月7日触及每磅2.27美元的高点之后,期棉价格已经下跌过半,因需求萎缩以及全球范围内种植面积增加.

汤森路透的初始数据显示,周三成交量约为2.1万口,较30日均值低约13%.

路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens表示,目前市场未考虑印度的情势,走势受期棉偏空的供需基本面影响.

印度政府消息人士表示,该国可能放行部分棉花出口,因多达250万包的棉花之前已经确定要出口.

交易员称,该问题有很大的不确定性.周五印度政府部长将开会讨论该问题.

目前棉花交易员称,他们在关注未来两日美国农业部(USDA)公布的两份报告.

USDA将在周四公布每周棉花出口销售数据,在周五公布月度供需报告,前者用来衡量全球棉花需求状况.两份报告都将在1330GMT公布.(完)