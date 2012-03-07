〔美国债市〕公债价格下跌,受希腊乐观情绪与美国利好就业数据打击

* 希腊官员预计债务交换协议能够获得足够支持

* ADP报告提升对周五非农就业数据的预期

路透纽约3月7日电---美国公债价格周三下跌,因好于预期的美国就业数据,以及希腊将获得债权人足够支持避免违约的乐观情绪降低了公债的避险买需.

希腊要求债权人签署债务重组协议的最后期限是周四2000 GMT,重组将使希腊公共债务减少1,000亿欧元.周二市场受到希腊可能得不到足够支持的担忧打击,美股录得三个月来最大单日跌幅.

随着大银行和退休基金都表示对希腊债务交换的支持,围绕该协议的乐观情绪出现增长.

"目前看来自愿参与率很可能会超出必须的66%,这样希腊可以通过新加入的集体行动条款(Collective Action Clauses),迫使所有民间债权人接受债务交换协议,"Capital Economics分析师John Higgins表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌7/32,收益率(殖利率)报1.97%,周二尾盘报1.94%.收益率仍然非常接近自11月初以来的主要区间1.79%-2.17%的中段.

30年期公债US30YT=RR价格跌24/32,收益率US30YT=RR报3.12%,周二尾盘报3.07%.