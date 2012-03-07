〔加拿大股市〕收高,受美国就业数据和希腊债务重组希望扶助

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透多伦多3月7日电---加拿大主要股指周三收高并终结此前连续三日的跌势,因美国民间部门录得乐观就业数字、且市场预期希腊将完成债务重组.
原油企业Suncor Energy(SU.TO)和Cenovus(CVE.TO)等大型企业上扬并领涨大盘.两家企业分别上涨1.2%至33.72加元,以及劲扬2.2%至36.64加元.它们的升势均受油价上涨带动.
股指中的油气类股攀升近1%.其中Talisman EnergyTLM.TO上涨2%,报13.25加元.NexenNXY.TO上扬1.6%,报19.54加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高51.53点,或0.42%,报12,350.16点.大盘10大类股中有八类收高.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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