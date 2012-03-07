〔加拿大汇市〕加元终止三日连跌,受美国数据与希腊前景提振

路透多伦多3月7日电---加元兑美元周三小幅収高,终止三日连跌,因美国的乐观就业数据和希腊债务重组希望提振市场人气.

随着大银行和退休基金都表示将会加入希腊债务交换,提高了债务重组协议在周四之前获得通过机率,以及该国获得1,300亿欧元纾困以避免无序违约的希望.

投资者信心也受到ADP美国民间就业报告的提振,该报告显示2月美国民间就业岗位增幅稍微高于预期,表明美国经济正在获得动能.

加元兑美元CAD=D4收盘报0.9982加元或1.0018美元;周二收盘报1.0006加元,或0.9994美元.

此外,市场也聚焦一份华尔街日报周三的报导.该报导再度引发市场对美联储可能启动第三轮量化宽松的希望.

除了希腊问题、美国和加拿大的就业数据之外,外汇交易员也在等待周五公布的中国通胀数据,以及加拿大央行在周四公布的利率决定.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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