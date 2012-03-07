版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 06:10 BJT

〔东京汇市〕风险资产表现好转,关注欧央行利率决定和希腊换债协议结果

2151GMT---风险资产在亚洲盘初表现好转,受希腊换债协议将成功达成、美国经济数据改善以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能采取行动的乐观情绪带动.

欧元兑美元EUR=报1.3145美元,脱离三周低位.在位于1.3096的日线一目均衡云区顶部有稳固支撑,随后支撑位为55日移动均值1.3075/80.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐