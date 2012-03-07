《美国FED焦点》若采取新一轮购债举措,将会冲销释出的干预资金--WSJ

路透华盛顿3月7日电---华尔街日报报导称,美国联邦储备理事会(美联储)官员正在考虑采取新的方式购买债券,以消除某些人对于央行再度购买资产可能推升通胀的担心.

该报周三援引了解内情人士的话报导,若美联储决心进一步购债以刺激经济成长,可能在短期内以较低利率将购债所释出的资金借回.这样做可以让这部分资金脱离流通体系,也就是通常所说的冲销干预资金.

美联储以及纽约联邦储备银行的代表拒绝对该报导置评.央行的债券交易由纽约联邦储备银行负责.

美联储将于下周召开例行政策会议,但预计不会在会上出台新一轮购债计划.央行在2008年12月将利率调降至近零水准,并已购买2.3万亿美元债券以便压低长短期利率,从而刺激经济成长.