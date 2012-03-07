《美国FED焦点》若采取新一轮购债举措,将会冲销释出的干预资金--WSJ

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透华盛顿3月7日电---华尔街日报报导称,美国联邦储备理事会(美联储)官员正在考虑采取新的方式购买债券,以消除某些人对于央行再度购买资产可能推升通胀的担心.
该报周三援引了解内情人士的话报导,若美联储决心进一步购债以刺激经济成长,可能在短期内以较低利率将购债所释出的资金借回.这样做可以让这部分资金脱离流通体系,也就是通常所说的冲销干预资金.
美联储以及纽约联邦储备银行的代表拒绝对该报导置评.央行的债券交易由纽约联邦储备银行负责.
美联储将于下周召开例行政策会议,但预计不会在会上出台新一轮购债计划.央行在2008年12月将利率调降至近零水准,并已购买2.3万亿美元债券以便压低长短期利率,从而刺激经济成长.
然而,美联储主席贝南克暗示,若经济成长和就业市场连这种不温不火的改善也不能够维持,他将考虑新一轮购债行动以支撑脆弱的经济复苏.许多分析师相信,美联储会在今年稍后再度祭出量化宽松这类措施,因油价高涨且欧洲经济问题拖累美国.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p