《欧洲金融焦点》希腊换债计划前景改善,数家银行和养老基金承诺参与

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 持有40%希腊债券的债权人将参与换债计划
* 最新承诺让参与率更加接近最低门槛
* 荷兰财长称结果难料
路透雅典3月7日电---数家主要银行和养老基金周三表态支持希腊的换债计划,令该协议付诸实施的机率上升,这将为希腊获得救助款以避免即刻违约扫清障碍.
代表希腊2,060亿欧元未偿还债务40.8%的数家银行和基金表示,他们将参与换债计划,此前其他一些希腊和外国银行及养老基金已表示参与换债.
一位希腊财政部高官对路透表示,政府目前乐观认为,换债参与率将远超过75%,从而轻松突破最初设定的最低门槛.
整体而言,持有价值约1,200亿欧元的银行、保险商和养老基金已声明将参与换债.然而一些对冲基金和几家希腊养老基金仍拒绝接受.
欧盟和国际货币基金组织(IMF)上月把希腊顺利进行换债计划,作为最终批准向其提供1,300亿欧元(1,700亿美元)救助的前提条件.各国财长将于周五下午召开电话会议决定是否发放救助款.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p