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货币新闻 | 2012年 3月 8日 星期四 07:03 BJT

《欧洲金融焦点》希腊换债计划前景改善,数家银行和养老基金承诺参与

* 持有40%希腊债券的债权人将参与换债计划

* 最新承诺让参与率更加接近最低门槛

* 荷兰财长称结果难料

路透雅典3月7日电---数家主要银行和养老基金周三表态支持希腊的换债计划,令该协议付诸实施的机率上升,这将为希腊获得救助款以避免即刻违约扫清障碍.

代表希腊2,060亿欧元未偿还债务40.8%的数家银行和基金表示,他们将参与换债计划,此前其他一些希腊和外国银行及养老基金已表示参与换债.

一位希腊财政部高官对路透表示,政府目前乐观认为,换债参与率将远超过75%,从而轻松突破最初设定的最低门槛.

整体而言,持有价值约1,200亿欧元的银行、保险商和养老基金已声明将参与换债.然而一些对冲基金和几家希腊养老基金仍拒绝接受.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)上月把希腊顺利进行换债计划,作为最终批准向其提供1,300亿欧元(1,700亿美元)救助的前提条件.各国财长将于周五下午召开电话会议决定是否发放救助款.

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