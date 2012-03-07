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亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--3月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月7日(三)

2350 - 第四季国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 一周资本流动数据

2350 - 2月银行放贷

2350 - 1月经常账

3月8日(四)

0130 - 标售五年期公债

0500 - 2月服务业景气判断指数

0530 - 日本北陆电力(9505.T)副社长Yukio Matsuoka召开记者会

0900 - 日本经济产业大臣枝野幸男在外国记者俱乐部召开记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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