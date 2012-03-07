全球外汇市场3月8日主要消息

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月7日(三)
2350 - 日本第四季国内生产总值(GDP)修正值
2350 - 日本一周资本流动数据
2350 - 日本2月银行放贷
2350 - 日本1月经常账
3月8日(四)
0030 - 澳洲2月就业报告
0500 - 日本2月服务业景气判断指数
0630 - 法国非农就业岗位第四季修正值
0745 - 法国1月贸易收支
0815 - 瑞士2月消费者物价指数(CPI)
1100 - 德国1月总工业生产
1200 - 英国央行宣布政策决议
1230 - 2月Challenger美国企业计划裁员人数
1245 - 欧洲央行公布利率决议,随后于1330召开记者会
1330 - 美国3月3日当周初请失业金人数
1400 - 美国副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)在信息技术和创新基金会讨论美国政府为促进和保护美国企业创新所做的努力.
2100 - 美国财政部长盖特纳在达拉斯地区商会(Dallas Regional Chamber)出席"与财政部长会话"的系列经济活动.
2130 - 美国联邦储备理事会(FED)一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保