全球外汇市场3月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月7日(三)

2350 - 日本第四季国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 日本一周资本流动数据

2350 - 日本2月银行放贷

2350 - 日本1月经常账

3月8日(四)

0030 - 澳洲2月就业报告

0500 - 日本2月服务业景气判断指数

0630 - 法国非农就业岗位第四季修正值

0745 - 法国1月贸易收支

0815 - 瑞士2月消费者物价指数(CPI)

1100 - 德国1月总工业生产

1200 - 英国央行宣布政策决议

1230 - 2月Challenger美国企业计划裁员人数

1245 - 欧洲央行公布利率决议,随后于1330召开记者会

1330 - 美国3月3日当周初请失业金人数

1400 - 美国副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)在信息技术和创新基金会讨论美国政府为促进和保护美国企业创新所做的努力.

2100 - 美国财政部长盖特纳在达拉斯地区商会(Dallas Regional Chamber)出席"与财政部长会话"的系列经济活动.

2130 - 美国联邦储备理事会(FED)一周资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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