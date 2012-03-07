〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,受巴拿马型船舶费率支撑

路透3月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第10个交易日上涨,巴拿马型船舶费率上涨带来推动,且较小型干散货船运带来支撑.

波罗的海乾散货运价指数上升11点或1.4%,至798点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"随着农作物船运询价的增加,大西洋船运市场出现反弹,巴拿马船舶费率不断上涨,太平洋市场上亦是如此,"RS Platou Markets分析师Rahul Kapoor称.

不过Intermodal Shipbrokers Co的George Bassakos说道:"中国铁矿石和钢铁的库存仍处于历史高位--这才是干散货船运真正要担心的."

船只供给不断增加,超过了大宗商品需求,预期将限制未来几个月干散货运费的增幅.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI升高0.7%,该型船舶平均获利升至6,892美元,但今年以来累计下跌48%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

海岬型船运价指数.BACI下跌0.07%至1,515点,因中国铁矿石进口持续减少的忧虑打压市场人气.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石货运占去海岬型船舶海运运量约三分之一,经纪商表示,其价格走势仍是决定乾散货运输市场的关键因素. (完)