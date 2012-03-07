〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,受巴拿马型船舶费率支撑

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透3月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第10个交易日上涨,巴拿马型船舶费率上涨带来推动,且较小型干散货船运带来支撑.
波罗的海乾散货运价指数上升11点或1.4%,至798点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"随着农作物船运询价的增加,大西洋船运市场出现反弹,巴拿马船舶费率不断上涨,太平洋市场上亦是如此,"RS Platou Markets分析师Rahul Kapoor称.
不过Intermodal Shipbrokers Co的George Bassakos说道:"中国铁矿石和钢铁的库存仍处于历史高位--这才是干散货船运真正要担心的."
船只供给不断增加,超过了大宗商品需求,预期将限制未来几个月干散货运费的增幅.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI升高0.7%,该型船舶平均获利升至6,892美元,但今年以来累计下跌48%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
海岬型船运价指数.BACI下跌0.07%至1,515点,因中国铁矿石进口持续减少的忧虑打压市场人气.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石货运占去海岬型船舶海运运量约三分之一,经纪商表示,其价格走势仍是决定乾散货运输市场的关键因素. (完)
--编译 孙茉莉;审校 于春红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保