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亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 07:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 72.60 +4.80 +7.08 7222106

搜狐 (SOHU.O) 48.07 +1.00 +2.12 1140028

网易 (NTES.O) 50.85 +1.41 +2.85 726837

百度 (BIDU.O) 134.94 +1.67 +1.25 3591694

亚信科技 ASIA.O 12.96 +0.34 +2.69 990465

侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.01 -0.95 46166

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 +0.24 +1.69 2074708

联电 (UMC.N) 2.57 -0.01 -0.39 372907

日月光 (ASX.N) 4.75 +0.16 +3.49 190520

矽品精密 (SPIL.O) 5.57 +0.20 +3.72 1481311

和信超媒体 (GIGM.O) 1.35 +0.07 +5.47 62097

友达 (AUO.N) 5.15 -0.01 -0.19 282948

中华电信 (CHT.N) 30.97 -0.01 -0.03 190575

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.00 +0.06 +0.13 660663

香港

中国移动 (CHL.N) 51.64 -0.24 -0.46 239815

中国联通 (CHU.N) 18.06 +0.62 +3.56 272500

中国电信 (CHA.N) 58.80 +0.12 +0.20 24262

中芯国际 (SMI.N) 2.50 -0.01 -0.40 39445

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.01 -0.27 2880

(完)

--整理 张涛

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