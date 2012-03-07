《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 72.60 +4.80 +7.08 7222106
搜狐 (SOHU.O) 48.07 +1.00 +2.12 1140028
网易 (NTES.O) 50.85 +1.41 +2.85 726837
百度 (BIDU.O) 134.94 +1.67 +1.25 3591694
亚信科技 ASIA.O 12.96 +0.34 +2.69 990465
侨兴环球电话 XING.O 0.73 -0.01 -0.95 46166
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 +0.24 +1.69 2074708
联电 (UMC.N) 2.57 -0.01 -0.39 372907
日月光 (ASX.N) 4.75 +0.16 +3.49 190520
矽品精密 (SPIL.O) 5.57 +0.20 +3.72 1481311
和信超媒体 (GIGM.O) 1.35 +0.07 +5.47 62097
友达 (AUO.N) 5.15 -0.01 -0.19 282948
中华电信 (CHT.N) 30.97 -0.01 -0.03 190575
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.00 +0.06 +0.13 660663
香港
中国移动 (CHL.N) 51.64 -0.24 -0.46 239815
中国联通 (CHU.N) 18.06 +0.62 +3.56 272500
中国电信 (CHA.N) 58.80 +0.12 +0.20 24262
中芯国际 (SMI.N) 2.50 -0.01 -0.40 39445
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.01 -0.27 2880
(完)
--整理 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保