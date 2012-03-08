〔中国证券〕深交所称新股上市首日换手率超50%即停牌,以抑制炒新

路透上海3月8日电---深圳证券交易所周三稍晚颁布新规,自周四起执行更严厉的新股盘中临时停牌制度,以抑制近期增加的热炒新股现象.新规定称,若新股上市首日盘中换手率达到或超过50%,即临时停牌.

刊登在深交所网站的新规定称,新股首日上市临时停牌情形将包括两种情况,除换手率超过50%以外,还有盘中成交价较开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%.出现这两种情形之一的,该新股将临时停牌至交易结束前三分钟(14:57).

在临时停牌期间,投资者可以继续申报,也可以撤销申报.收盘阶段的交易规则没有变化,即于14时57分将盘中临时停牌股票复牌,并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价.上述两次集合竞价的有效竞价范围均为最近成交价的上下10%.

按此前规定,深圳中小板和创业板以新股上市首日开盘价为基础设定为20%、50%、80%的三档临时停牌机制,并未对换手率超标设定临时停牌机制.新规定给上市新股首日设定类似涨跌停板及换手率的限制,上海证券报周四报导称之为"史上最严厉的临时停牌措施."

中国证券报报导引述深交所有关负责人的话称,"新股炒作是典型的击鼓传花...高位接手的中小投资者绝大多数会被套牢,成为这场游戏的最终受害者."

深交所数据显示,2010年初至今年2月底,深市583只新股已有497只跌破首日收盘价,34只首日涨幅超过100%的新股中,已有33只跌破首日收盘价,平均跌幅为23.15%,最大跌幅为64.4%.(完)