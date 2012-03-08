〔中国金融〕银监会主席称正梳理民间资本进入银行规定,以寻求突破

路透上海3月8日电---上海证券报周四报导,中国银监会主席尚福林表示,国内民间资本进入金融领域基本上和国有资本进入金融领域是同样的标准,没有什么特别的障碍.目前,银监会正在进一步梳理民间资本进入银行的规定,打算汇集成细则.

他在出席两会代表团讨论间隙表示,"我们现在正在进一步梳理民间资本进入银行的一些规定,梳理以后打算汇集起来做一个细则,看看还有哪些地方作突破."

他指出,现在民营企业想买国有大银行的股票,可以通过二级市场买,也可以通过增发或定向增发进入.

他还表示,中小商业银行实际上已经在改制中大量引入了民间资本.银监会统计显示,截至2011年底,股份制商业银行和城市商业银行总股本中,民间资本占比分别为42%和54%;农村中小金融机构整体股权结构中,民间资本占比已达92%.

对于市场普遍关注的新监管标准,尚福林表示,去年新监管标准公开征求意见,业内也反馈了一些意见,"因此我们在技术上做了一些调整,现在基本上算是修改完了,正在走相应的程序."

而对于新监管标准出台的具体时间,他表示,目前尚没有具体的时间,要看整个进展情况.

中国银监会去年就银行资本监管的新标准征求意见,例如正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nSB1899259]这份参考巴塞尔III资本协议的银行业新资本监管标准原计划于今年1月起开始实施.(完)