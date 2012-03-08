〔金砖国家〕3月7日股汇市收盘纵览

路透3月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月7日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.34%,至1,037.71点.
中国股市:中国股市沪综指周三收跌0.7%至两周新低,并失守2,400点.分析师指出,希腊债务违约疑虑再度升温,隔夜欧美股市大跌,今日股指延续昨日弱势低开,随后尽管有逢低买盘介入,令跌幅收窄并一度翻红,但追高动力不足,尾盘再度回落.沪综指.SSEC收报2,394.794点,跌15.651点,或0.65%;今日沪市A股成交金额为915.1亿元人民币,上日为1,004亿元.[.SSCN]
香港股市:香港股市周三连续第三天下跌,中国人寿(2628.HK)下挫,在本月稍晚将公布业绩的中国企业中,投资者对业绩不太可能达到预期公司进行获利了结.恒生指数.HSI收低0.86%,报20,627.78点.恒生国企指数.HSCE跌1.28%,至10,976.49点. [.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收低.希腊能否完成债务互换的不确定性增加,欧债危机疑虑再次升温,欧元等非美货币因此承受重压,人民币受牵连延续弱势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水130点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3229元.[CNY/CN][ID:nSB2019965]
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印度股市:连续第三日下降,Reliance Industries(RELI.NS)领跌,因该国执政党国大党的选举结果不佳,似乎给进展困难的改革议程浇了冷水.指标BSE指数.BSESN收低0.16%,报17,145.52点.[.BO]
印度汇市:出口商卖出美元和美元资金流入一些印度本地公司,推动印度卢比周三脱离七周低点,尽管受累于全球风险偏好低迷及印度股市疲弱.卢比兑美元INR=D2收报50.28/29,略强于周二收盘价50.36/37.周四因适逢假期而将休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,677.210点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.44%,报898.40点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.19%,报29.6900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.31%,报38.9900卢布.
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巴西股市:拉美股市上升,因巴西工业产出数据疲弱,引发市场预计当局将出台货币刺激政策.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP攀升1.39%.[ID:nL2E8E7F0C]
巴西汇市:巴西雷亚尔的表现落后于其它拉美货币,此前该国工业产出数据意外挫跌,引发市场押注该国将大幅降息,或采取更多干预政策来保护国内工业.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.07%至1.7638,尽管其他拉美货币上涨.[ID:nL2E8E7E64]
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南非股市:南非股市反弹,上日录得逾三个月来的最大跌幅.非洲最大电信集团MTN Group(MTNJ.J)领涨,因该公司上调股息占获利的比率鼓舞投资者.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上升0.71%,报29,822.39点.综合指数.JALSH收高0.61%,报33,592.32点.[.J][ID:nL5E8E76D8]
南非汇市:南非兰特兑美元几无变动,且交投清淡,因市场稍事喘息,上日一波锁定获利推动兰特最低走疲1.7%.南非兰特兑美元ZAR=D3日内陷于0.07美元的窄幅区间.1541GMT时报7.6650,较周二收盘价7.6620低0.04%.[ZAR/][ID:nL5E8E76RD](完)
--编译 王翔琼;审校 张涛