《美债周四展望》希腊乐观情绪与美国利好就业数据打击公债价格下跌

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 希腊官员预计债务交换协议能够获得足够支持

* ADP报告提升对周五非农就业数据的预期

路透纽约3月7日电---美国公债价格周三下跌,因好于预期的美国就业数据,以及希腊将获得债权人足够支持避免违约的乐观情绪降低了公债的避险买需.

希腊要求债权人签署债务重组协议的最后期限是周四2000 GMT,重组将使希腊公共债务减少1,000亿欧元.周二市场受到希腊可能得不到足够支持的担忧打击,美股录得三个月来最大单日跌幅.

随着大银行和退休基金都表示对希腊债务交换的支持,围绕该协议的乐观情绪出现增长.

"目前看来自愿参与率很可能会超出必须的66%,这样希腊可以通过新加入的集体行动条款(Collective Action Clauses),迫使所有民间债权人接受债务交换协议,"Capital Economics分析师John Higgins表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌7/32,收益率(殖利率)报1.97%,周二尾盘报1.94%.收益率仍然非常接近自11月初以来的主要区间1.79%-2.17%的中段.

30年期公债US30YT=RR价格跌24/32,收益率US30YT=RR报3.12%,周二尾盘报3.07%.

此外,公债也受到一份利好民间就业报告的打击,该报告提升了美国经济正稳健复苏的希望.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,2月ADP民间就业人数增加21.6万人,高于分析师预估的增加20.8万人.[ID:nEAPA70EH1].

ADP报告预示周五非农就业报告将显示就业就业增长情况良好.参与路透调查的分析师预估中值显示,2月美国料增加21万份工作,低于1月的24.3万.

根据华尔街日报,美联储官员正在考虑冲销买入公债所释出的资金,旨在应对资产购买将刺激通胀的忧虑.[ID:nSB2020671].

决策者正在考虑的策略将包括短期回购操作,借此吸除公债购买计划向市场注入的流动性.分析师警告称,类似举措一旦执行,料将推高短期公债收益率.

RBC Capital Markets美国利率策略部主管Michael Cloherty表示,尽管从整体上看,更多的公债购买活动将支撑债券价格,但短期公债收益率可能会因回购操作而上扬.

"如果该计划付诸实施,那么回购利率将跳涨至26或27个基点左右,"他在一份致客户的报告中称."较高的融资利率将进而推升两年期和三年期收益率,削弱联储2014年末前保持近零利率不变承诺的影响力."

此外,美联储继续卖短买长(扭转操作,twist operation),买入19.69亿美元到期日在2036年2月至2041年5月间的公债.

联储计划在周四买入较长期公债,并在周五卖出较短期公债.整个卖短买长计划预计将持续到6月.(完)

--编译 李春喜/洪曦;审校 利棣儿/张涛

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