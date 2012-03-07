《中国报摘》--中国证券报3月8日

* 头版头条:

--中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民表示,在整个养老金投资运营方案没有确定前,会选择个别省市进行投资运营试点,两会后开始运作.

* 其他:

--深圳证交所发布通知,对盘中临时停牌机制做了进一步完善,规定首次公开发行股票上市首日出现两种情形,可对其实施盘中临时停牌至14:57,一是盘中成交价较开盘价涨跌超10%,二是盘中换手率超50%,该通知自3月8日起实施.

--中国证监会主席郭树清称,尚未考虑延长A股交易时间.

--证监会副主席姚刚表示,有关中小企业私募债方案已上报国务院的传言不准确,目前还在研究如何给中小企业增信、如何引入评级机构以及偿债基金的资金来源等问题.他指出,中小企业私募债不应采用审批制.

--银监会主席尚福林表示,目前银监会正在进一步梳理民间资本进入银行业的相关规定,下一步将出台有关实施细则,适时会尝试一些突破.

--银监会副主席蔡鄂生表示,解决小微企业和农业的融资发展问题,并不能完全依靠商业模式来解决.

--全国政协委员、广东证监局局长侯外林建议,研究减免证券投资者、证券投资基金取得上市公司分红、股票红利涉及的税负.

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长马蔚华表示,目前地方融资平台的不良资产率比一般贷款要低,风险总体可控;银行业"脱媒"(金融非中介化)加剧将推动利率逐步市场化.

--国家能源局副局长吴吟表示,国家能源局负责编制的《全国能源消费总量控制工作方案》正抓紧制定中,预计上半年出台.

--发改委副秘书长、新闻发言人李朴民表示,今年要完善居民购买首套自住普通商品住房贷款优惠政策,支持居民的合理购房需求.

--全国政协委员、国家税务总局原副局长许善达表示,应通过立法将一般预算规模控制在占国内生产总值(GDP)比重20%-22%,实行"费改税"减轻纳税人负担,减税总规模要达3,000亿-5,000亿元人民币.

--住房和城乡建设部部长姜伟新表示,住建部在房地产方面正考虑一个长远的、宏观的政策设计,从保障房角度看,"十二五"(2011-2015年)重点在于实物建房,"十三五"(2016-2020年)将转向以资金补贴为主.

--财政部、国家税务总局、工业和信息化部日前联合下发通知称,自2012年1月1日起,对节约能源的车船,减半征收车船税;对使用新能源的车船,免征车船税.

--中国交建(601800.SS)(1800.HK)A股将于周五在上海证交所挂牌交易,本次上市的包括网上发行的4.13亿股以及换股发行的4.24亿股.

--格力电器(000651.SZ)发布业绩快报,公司2011年实现净利润52.45亿元,同比增22.67%,基本每股收益为1.8613元.

--中钢协发布最新旬产量统计数据,2012年2月下旬重点企业粗钢日均产量为154.72万吨,较2月中旬环比下降1.32%;钢协预估全国粗钢日均产量为167.85万吨,较2月中旬环比下降1.22%.

--全国乘用车联席会议最新数据显示,2月乘用车销量109.35万辆,同比增长22.3%,环比下滑-6.7%.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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