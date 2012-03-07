澳新经济指标预测--3月8日-3月15日****

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透3月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月5日当周-----------------------------------
3月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.5 增加4.63
全职就业人数(万人) -- 增加1.23
就业参与率 65.3% 65.3%
失业率 5.2% 5.1%
3月9日(五)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差15 顺差17.09
进口(较前月) -- +1%
出口(较前月) -- +2%
--------------------------------3月12日当周-----------------------------------
3月11-14日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.4%
(较上年同期) -- +4.3%
3月12日(周一)
2145 新西兰食品价格指数 2月 -- 持平
3月13日(周二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%
房屋融资 -- +2.3%
2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%
3月14日(周三)
0030 澳洲房屋开工 第四季 -- -6.8%
3月15日(周四)
0030 澳洲新车销售 2月 -- +1.3%(完)
--编译 于春红;审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保