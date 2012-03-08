〔中国金融〕中国拟向金砖国家提供人民币贷款--金融时报

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透伦敦3月7日电---英国金融时报周三报导称,中国计划向其他主要新兴金砖国家(BRIC)提供人民币贷款,以进一步提高人民币的地位.
金融时报援引熟悉谈判的知情人士称,3月29日中国国家开发银行(CDB)在新德里与其他金砖国家(俄罗斯、南非、巴西和印度)的会晤中,将签署谅解备忘录.
金融时报在其网站上发表的一篇文章中称,根据这份协议,在海外主要提供美元贷款的中国国家开发银行亦将提供人民币贷款.其他金砖国家的开发银行也将以各自的本国货币提供贷款.
该报称,该计划旨在促进金砖五国间的贸易,并在国际贸易及跨境贷款活动中推动人民币的使用,不使用美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。