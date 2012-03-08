〔中国金融〕今年热钱流入压力减小,正研究第二批RQFII额度--外管局局长

路透上海3月8日电---中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,随着中国汇率机制的逐步到位,以及逐渐减少国际收支的不平衡,今年热钱流入的压力会有所减小;此外,央行正研究确定第二批RQFII(人民币合格境外机构投资者)的试点额度.

在谈到人民币汇率波幅扩大的有关问题时,上海证券报周四援引易纲指出,央行将稳步推进,同时防范风险.保证人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,同时将来市场化的方向是坚定不移的.

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强去年8月出访香港时所公布一系列举措之一.

2011年12月,中国证券监督管理委员会公布试点办法.第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.证监会副主席姚刚曾表示,考虑进一步扩大RQFII额度和推动H股发行人民币计价债券和股票.

针对市场比较关注的单家QFII投资上限会否进一步提高问题,易纲表示,目前央行正在对这一政策进行评估和研究.

国家外汇管理局数据显示,截至2月29日,共有119家合格境外机构投资者(QFII),获得共计224.4亿美元的额度,较上月增加2亿美元.目前单只QFII的额度上限为10亿美元.

易纲并称,外汇储备的投资范围应该考虑坚持市场化的方向,让市场主体做决定.

他还表示,合理的银行业金融结构应该既有大银行,又有社区银行等小银行.对社区银行,比如农村信用社采取较低的存款准备金率、同时给予再贷款的支持,并通过跟财政协调,对社区银行采取较低的税率.(完)