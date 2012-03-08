《中国债券市场每日交易备忘》--3月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国联创光电(600363.SS)2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
京能热电(600578.SS)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
哈尔滨物业供热集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
长江三峡集团70亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券和招商银行主承
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二、新债上市:
曙光股份(600303.SS)1亿元一年期短融041264004,票面利率7.20%
海印股份(000861.SZ)3亿元一年期短融041252006,票面利率8.50%
中国铁物21亿元一年期短融041258007,票面利率4.54%
东方航空集团10亿元一年期短融041256004,票面利率4.54%
福建高速30亿元五年期中票1282047,票面利率5.53%
中国普天16亿元一年期短融041261011,票面利率5.77%
山东魏桥创业集团15亿元三年期中票1282048,票面利率6.40%
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三、缴款:
镇江城投8亿元一年期短融
广西北部湾港务集团5亿元一年期短融
天津海泰控股8亿元五年期中票
百联集团15亿元三年期中票1282050
中国工业机械集团16亿元五年期中票
中国核电15亿元五年期中票
沁和能源集团5亿元一年期短融
北大方正集团20亿元七年期中票
铁道部150亿元五年期中票1282049,票面利率4.65%
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四、还本付息:
中国电信集团100亿元一年期短融1181088到期兑付,票面利率4.21%
美邦服饰(002269.SZ)5亿元一年期短融1181089到期兑付,票面利率5.20%
大众交通(600611.SS)15亿元一年期短融1181090到期兑付,票面利率4.87%
天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融1181091到期兑付,票面利率5.55%
交通银行(601328.SS)160亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债071501付息,票面利率4.13%
交行(3328.HK)90亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债071502付息,票面利率3.73%
天津海泰控股公司15亿元七年期固息债1080027付息,票面利率5.86%
三门县国有资产投资控股8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180054付息,票面利率7.28%
东方明珠600832.SS7亿元三年期中票1182054付息,票面利率5.43%
吉电股份(000875.SZ)7亿元三年期中票1182055付息,票面利率5.75%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国高收益债券破冰在即.上海证券交易所理事长耿亮周三表示,希望今年上半年推出高
收益债,并将实行备案制,该所并考虑建立偿债基金;同时股票约定式回购试点今年有望扩大.[ID:nSB2020143]
--中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称,目前养老金入市方向明确,具体投资运营
办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.[ID:nSB2019979]
--中国大连商品交易所总经理刘兴强周三表示,正在研究推出农产品期权.[ID:nSB2019195]
--面临债务违约风险的中国山东海龙股份有限公司(000677.SZ)再次涉及银行借款诉讼,公
司周三公告称,招商银行(600036.SS)(3968.HK)已向法院起诉,要求公司偿还借款2,500万元
人民币及逾期利息27.35万元.[ID:nSB2018937]
国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%)
2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%)
1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%)
2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%)
2月工业增加值 (2011年12月12.8%)
2月房地产投资和销售情况月度报告
中国海关3/10公布2月进出口贸易数据
国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 刘昕