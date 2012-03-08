《外汇动态》日圆小跌,因日本1月经常帐赤字高于预期

0017GMT--日圆小幅下跌,此前公布的数据显示,日本1月未经季节调整的经常帐赤字为4,373亿日圆,高于市场所预期的赤字3,178亿日圆[ID:nSB2020953].这是日本经常帐自2009年1月来首次转为赤字.
日本2011年经常帐盈余创15年来最低,使人们对日本的巨额公共债务抱有疑虑,自此经常帐数据就一直是影响日圆走势的关键因素.
美元兑日圆JPY=一度上涨约20个点,至81.37日圆,现报81.26日圆,较纽约尾盘上扬0.2%.
一家大型日本银行驻新加坡的交易员称,美元兑日圆在小时图上升穿阻力位,增添了上行动能.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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