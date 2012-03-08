《全球主要国家债券发行预告》--3月8日-3月15日

路透3月8日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/08 0130 日本 五年期公债
3/09 英国 国库券
3/12 0700 德国 40亿欧元 2012年9月12日到期的六个月期Bubill债券
3/12 法国 BTF债券
3/12 1530 美国 13周期及26周期国库券
3/12 1700 美国 三年期公债
3/13 意大利 2013年3月14日到期的364天期,12个月期BOT债券
3/13 1530 美国 四周期国库券
3/13 1700 美国 10年期公债
3/13 加拿大 77亿加元 2012年6月21日到期的98天期国库券
3/13 加拿大 29亿加元 2012年9月13日到期的182天期国库券
3/13 加拿大 29亿加元 2013年3月14日到期的364天期国库券
3/14 意大利 中期债券
3/14 1700 美国 30年期公债
3/14 0120 日本 三个月期贴现债券
3/15 英国 20亿英镑 票息4.50%的2042年到期公债
3/15 法国 BTAN中期公债及OATi指数关联公债
3/15 0120 日本 一年期贴现债券
3/15 0130 日本 20年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]