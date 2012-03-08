〔货币市场〕惠誉认为三方回购市场高风险担保品比重上升,由此引发争论

路透纽约3月7日电---作为大型债券交易商主要融资来源的三方回购市场存在风险,这一看法在近期引发一些争论,此前一份研究报告显示,在回购操作中用作担保品的高风险票据规模已经上升至金融危机前的高位.

三方回购市场主要由资金出借方,资金借入方和帮助交易顺利完成的代理机构组成.

在美国,资金出借方主要为共同基金,托管银行和其他资产管理公司.资金借入方通常为持有证券可用作担保品的固定收益证券经纪商.而三方代理机构则是两家政府证券结算银行中的一家.

大型债券交易商依靠三方回购市场获得大量短期融资,而货币市场基金等现金投资者则把该市场作为非常安全的短期投资.

金融危机暴露出三方回购市场架构上的缺陷后,民间组织支付风险委员会支持建立了一个任务小组.该小组在上月公布了一份报告,阐述了大量建议及其执行的情况--所有这些建议都是针对潜在系统风险的忧虑.支付风险委员会是由纽约联邦储备银行赞助成立的.

在这样的背景下,惠誉的一份研究报告敲响了警钟,称在回购交易中作为担保品的高风险"结构金融"票据在总体担保品中的比重已经上升,回到了危机前的水平.

上周纽约联储的经济学家Antoine Martin在Liberty Street Economics博客上称,惠誉报告的内容乍一看起来有点"令人担忧",但来自三方回购市场架构改革任务小组的公开数据并无"证据显示高风险类型担保品有全面增加的情况".该博客刊登在纽约联储网站上,但并不一定反映纽约联储或联邦储备系统的立场.

惠誉研究报告发现回购交易融资担保品中高风险证券的比重逐步上升,尤其是"结构性金融"担保品的比重大幅增加--该类担保品在金融危机期间几乎从市场完全销声匿迹.

而Martin在他的博客中写到,由于任务小组只是从2010年5月开始公布月度数据,因此无法将市场的发展动态与之前或者金融危机期间的情况比较,但看一看近期的趋势还是可以的.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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