《中国报摘》--其他报纸重要消息3月8日(I)

**上海证券报**
--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,随着中国汇率机制的逐步到位,以及逐渐减少国际收支的不平衡,今年热钱流入的压力会有所减小;此外,央行正研究确定第二批RQFII(人民币合格境外机构投资者)的试点额度.
--工业和信息化部部长苗圩表示,当前工业经济形势异常复杂,困难很多,今年工业经济发展面临很大不确定性.
--在2月下旬猛冲之后,3月初四大行信贷投放迅速萎缩,知情人士透露,四大行3月前四天新增贷款负增长约300亿元人民币,2月四大行新增人民币贷款投放则为2,600亿元左右.
--到今天为止,距离上次成品油价格上调刚满一整月,而国内油价调整的两大必要条件--"22个工作日"和"三地原油变化率突破±4%"再次具备,这意味着新一轮成品油价上调窗口再度打开.但分析人士指出,本轮调价或推迟到3月中下旬兑现.
--针对近日受关注的"上海部分区县户籍家庭成年未婚子女不得购买二套房"的消息,上海市房管局解释称,成年未婚子女若单独拥有产权住房的,不可在上海再购住房;而与父母共有产权住房的成年子女,确因婚姻等需要的,仍可购买一套住房.
--金元比联基金公司公告称,比利时联合资产管理有限公司将金元比联49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司.
**人民日报**
--商务部日前称,2012年2月,全国(不包括山东、河南、四川、青岛)家电下乡产品销售697万台,实现销售额182亿元,同比分别增长6.4%和19.1%.
**21世纪经济报 道**
--一位接近中国交建(601800.SS)(1800.HK)的人士透露,因A股IPO融资规模缩减,再融资方案正在讨论,确定为发债,规模将在百亿元左右.
--北京市住房保障办公室发展规划处处长张国伟透露,北京市目前正争取发行房地产信托基金(REITs),准备选取几个项目作为试点,近期提交证监会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/谢衡; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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