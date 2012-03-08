〔中国经济〕工业增速适度调整促转型升级,确保完成减排目标--工信部长

路透上海3月8日电---中国工业和信息化部部长苗圩表示,今年规模以上工业增速同比增长目标为11%,主要目的在于不使经济增速过快,留出更多资源,用于工业发展方式的转型和升级,并确保完成节能减排目标.

上海证券报周四援引苗圩指出,国际上大部分发达国家仍然没有从金融危机阴影中走出,而且有越陷越深的倾向;国内情况是内需拉动作用还没有突出表现.诸多因素的叠加,将对中国今年工业经济发展带来很大不确定性.

中国政府工作报告将今年的国内生产总值(GDP)预期增长速度降低为7.5%,为八年以来首次低于8%.工信部根据经验数据,相应确定与经济增速是相匹配的工业增速目标,以留出更多资源,促进工业发展方式的转型和升级.

中国2011年GDP增长9.20%,规模以上工业增加值增长13.90%;分别高于8%左右及11%左右的政府预期目标.

苗圩强调,工业结构的调整,首先是要抓好工业内部的产业结构调整,包括大力发展战略性新兴产业,用高新技术来改造和提升传统产业,同时要大力发展为工业服务的生产性服务业,从这些方面入手保障工业结构的调整.

对于今年的政府工作报告中节能减排也被明确为一项重要工作,苗圩指出,工信部今年计划把"十二五(2011-2015年)"能耗目标,尽快分解到每一年度,力争提前完成,避免后期出现减排目标完成吃紧的状况.

十二五规划提出2015年全国单位GDP能耗比2010年下降16%.去年实际下降了2.01%,未能完成下降3.5%左右的目标.今年单位GDP能耗目标仍为下降3.5%左右,

另外,针对中小企业经营困难的局面,苗圩透露,作为中小企业主管部门,工信部将采取有针对性的扶持措施.(完)