〔美国个股〕美财政部拟出售60亿美元AIG股票,AIG还将偿还85亿美元债务

路透华盛顿3月7日电---美国财政部计划出售60亿美元的美国国际集团(AIG)(AIG.N)股票,并达成另一项协议,由AIG偿还85亿美元债务.此举是在大选年为解除不受人欢迎的危机期间救援举措而取得的重大进展.

AIG称,根据与政府的协议,该公司将偿还对特殊目的工具--AIA Aurora所欠债务,并解冻该公司的部分抵押品,包括飞机租赁公司International Lease Finance和友邦保险(1299.HK)的权益.

该特殊目的工具成立于2009年12月,以此作为削减AIG在纽约联邦储备银行所欠债务的条件.

在布什和奥巴马政府任期内,美国财政部共花费1,820亿美元纳税人资金,用于帮助AIG,以防止其握有的大量信用违约互换(CDS)协议危及全球金融体系.

美国政府仍持有77%的AIG股份.财政部在一份声明中称,待AIG通过AIA Aurora偿还在财政部的欠债,那么政府持有其股份的总额将为418亿美元左右.

AIG表示,财政部确定售股价格后,该公司希望回购最多30亿美元自身股票.美国政府聘请花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX和摩根士丹利(MS.N)协调安排此次售股.

美国财政部还预计,AIG将利用以下资金偿还85亿美元债务:

* AIG近期宣布出售友邦保险普通股,此举料可筹资56亿美元;

* 纽约联储2月28日宣布对Maiden Lane II LLC证券进行最终处置,料可为AIG提供16亿美元;

* AIG将旗下子公司美国人寿保险公司(American Life Insurance Co)出售给美国大都会人寿保险公司(MET.N),获得16亿美元托管现金.(完)