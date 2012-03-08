《外汇动态》澳元兑美元下滑,因澳洲2月就业人口意外减少

0056GMT---澳元兑美元AUD=D4一度下滑约40个点子至盘中低点1.0531美元,因数据显示,澳洲2月就业人口意外减少.失业率则微升至5.2%,符合市场预估.[ID:nSB2021073]
澳元起初下降,随后扳回一些跌幅,彰显其韧性.
澳元兑美元目前报1.0558美元,较周三纽约尾盘下跌0.2%.
一道可能的支撑位位于1.0508,即上日所及的六周低点.在该水准下方,日线图一目均衡云区顶部1.0497提供额外支撑.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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