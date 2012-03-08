〔EIA库存周报〕上周美国原油库存温和增加,库欣库存大幅攀升

* 美国上周原油库存增加83.2万桶
* 原油库存攀升至2011年7月以来最高水平
* 馏分油库存触及2008年以来的3月初最低位
* 汽油库存略微下降
路透3月7日电---美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示,上周美国原油库存温和增加,而库欣原油库存攀升至八个月来最高水平.
3月2日止当周原油库存增加83.2万桶,符合路透调查分析师预估的增加80万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的库存增加237万桶至3,618万桶,为2011年7月来最高.
EIA数据显示,尽管上周原油日进口量下降47.5万桶,至日均868万桶,美国总体原油总库存仍上升.墨西哥湾沿岸地区的库存减少259万桶.
"库欣原油库存大幅增长是重大消息,但我们都知道,库欣总会在清理航道前增加库存,"纽约咨询机构Oil Outlooks总裁Carl Larry称.
在EIA数据公布后,美国4月原油CLc1升0.70美元,报每桶105.40美元.
馏分油库存减少194万桶至1.395亿桶,为2008年以来最低3月初库存水平,降幅略大于分析师预估的减少150万桶.美国馏分油需求较上年同期下降7.6%.
汽油库存下降39.6万桶,分析师预估为减少140万桶.汽油需求较2011年同期减少7.8%.
东海岸油品库存降幅最大,这里的两座炼厂因利润稀薄而在近几个月关闭.汽油库存减少近110万桶,馏分油库存下降140万桶,该地区取暖油库存下滑90万桶.
炼厂产能利用率上升0.3个百分点,至83.9%.分析师预估为下滑0.2个百分点.中西部的炼厂产能利用率下降2.3个百分点.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌