墨西哥大亨斯利姆蝉联世界首富

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月7日电---在《福布斯》周三发布的年度全球富豪排行榜上，墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆(Carlos Slim)以690亿美元的净资产再次登顶榜单，而该国另一位富豪里卡多·萨利纳斯·普里戈(Ricardo Salinas Pliego)则是财富增加最多的一位。

微软(MSFT.O)联合创始人之一的比尔·盖茨和股神沃伦·巴菲特以610亿美元和440亿美元的净资产分列第二和第三位。欧洲首富、法国人伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)再次位列第四。

今年前四甲的排名与去年一样。

现年41岁的Spanx内衣品牌创始人萨拉·布雷克里(Sara Blakely)以10亿美元的净资产排在第1,153位，她也是上榜的104名女性中的一位。

此次共有来自58个国家的1,226名富豪进入榜单，其平均财产约为37亿美元，其中有大约128名富豪是今年新进入福布斯榜单的，包括哥伦比亚富豪Andres Santo Domingo。

Facebook创始人兼CEO扎克伯格(Mark Zuckerburg)以175亿美元的净资产位列第35位。

《哈利·波特》作者J.K. 罗琳的资产则大幅减少，部分由于英国的高税率和她的慈善捐助，罗琳的净资产缩减至10亿美元之下。

资产减少的还包括吉姆·巴尔西利(Jim Balsillie)。他是加拿大RIM公司RIM.TO前联席CEO兼联席董事长。

完整名单可点击www.forbes.com/billionaires/ （完）