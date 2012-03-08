〔香港个股〕惠理集团购金元比联基金公司49%股权,进军内地基金市场(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 向比联收购大陆基金公司49%股权

* 代价估计为4,050万元人民币

* 进军内地公募基金市场

路透香港/上海3月8日电---香港惠理集团(0806.HK)周四称,已同意收购比联资产管理公司于中国之合资公司--金元比联的49%股本权益,代价估计将为4,050万元人民币.惠理集团得以进军内地公募基金市场.

这家奉行价值投资的香港基金公司在一份声明中称,其全资附属公司惠理与比联资产管理于去年11月16日就上述交易订立买卖协议,惟须待若干先决条件达成后方可作实,包括金元比联之中方伙伴金元证券放弃优先购买权以及多个政府及监管部门之批准.

"收购事项为集团持续扩张在大中华地区版图之策略之一部分."惠理集团称,此项收购将容许惠理利用金元比联之现有平台及扩充在中国之基金管理业务.收购完成后,惠理集团将协助金元比联提升投资及业务表现,以及研究合作发展机会.

公告称,中国证监会已批准该项买卖协议,现在仍待中国商务部作出批准.完成收购后,金元比联拟更名为金元惠理基金管理公司.

比联资产管理公司是比利时联合金融集团(KBC)(KBC.BR)旗下公司.去年初,比联集团就开始寻找买家接手其在中国大陆及台湾的基金合资公司股权,作为其应对全球金融危机而作出的瘦身战略的一部分.去年4月,惠理集团宣布收购比联在台湾康和比联投信的股份,后者是比联与康和证券(6016.TWO)合资成立的基金公司.

金元比联注册资本1.5亿元,其中方股东为首都机场集团旗下的金元证券,持有51%股权.目前金元比联管理七只基金,去年底管理资产规模仅9.7亿元.好买基金统计数据显示,去年底,金元比联资产管理规模在国内60多家基金公司中排名倒数第四.

惠理集团早盘涨2.17%,报5.17港元;过去三个月累计上涨13.78%.(完)

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