〔路透调查〕尽管金融动荡,瑞典和挪威克朗料保持强势

路透斯德哥尔摩3月7日电---周三公布的路透调查显示,瑞典克朗和挪威克朗仍将是避险货币,兑欧元和美元未来一年将保持稳定.

瑞典克朗和挪威克朗在2008-2009年金融危机时受到冲击,但自那以来扳回跌幅,欧债危机则凸显了这两个经济体的实力.

挪威克朗兑欧元EURNOK=D2目前接近本周触及的九年高点,瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4接近2011年2月触及的10年高位.

今年这两个北欧国家经济走势将出现分歧,瑞典迟滞不前,而挪威继续强劲扩张.但其货币兑欧元和美元应会维持强势.

DNB Nor Markets资深分析师Knut Magnusssen称,"我们仍预计未来一年挪威克朗表现相当强健,一年后挪威克朗(兑欧元)将为7.65."

挪威克朗兑欧元周三约报7.46,兑美元NOK=报5.67.

**瑞典克朗**

瑞典今年经济增长将远落后于邻国挪威,经济前景黯淡通常打压瑞典克朗,但政府财政强健且瑞典无需采取撙节措施,该国料将从经济放缓中快速复苏.

瑞典央行总裁英韦斯在该央行最近一次政策会议的会议记录中表示,"瑞典克朗在金融动荡时期的表现要强于通常时期,预计未来将升值."

瑞典央行最近几个月已降息两次,但预期该国货币政策将维持不变,直至2013年.

北欧联合银行(Nordea)外汇分析师Rickard Hellman称,今年年底瑞典克朗兑欧元将报9.15左右,鉴于欧元区不确定性的水平,上述汇率从历史上看仍是较强水准.

瑞典克朗兑欧元和美元目前分别报8.90和6.78.

路透调查42位分析师的预估中值显示,一个月后瑞典克朗兑欧元将报8.88,三个月后和一年后将分别为8.86和8.80.

一个月后瑞典克朗兑美元料为6.77,三个月和一年后将分别报6.84和6.69.

一个月后挪威克朗兑欧元料报7.50,三个月和一年后将分别报7.60和7.50.

一个月后挪威克朗兑美元料报5.72,三个月和一年后将分别报5.85和5.66.(完)