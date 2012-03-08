《全球主要央行动态》--3月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月1日-3月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

华尔街日报报导称,美国联邦储备理事会(美联储)官员正在考虑采取新的方式购买债券,以消除某些人对于央行再度购买资产可能推升通胀的担心.该报周三援引了解内情人士的话报导,若美联储决心进一步购债以刺激经济成长,可能在短期内以较低利率将购债所释出的资金借回.这样做可以让这部分资金脱离流通体系,也就是通常所说的冲销干预资金.美联储以及纽约联邦储备银行的代表拒绝对该报导置评.[ID:nSB2020795]

尽管近期有经济增强的迹象,但美联储主席贝南克和其他美联储高层官员仍强调了经济复苏的风险,但并未暗示可能需要进一步的货币刺激.[ID:nST0438506]

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,油价上涨正影响经济增长,但不能被当做经济将停滞的理由."油价上涨使得人们收紧钱袋.这是消费者信心和支出受到影响的原因之一,"威廉姆斯在火奴鲁鲁发表讲话后的问答时间称.不过,威廉姆斯指出,如果中东发生严重的供应动荡并且推动油价大幅攀升,那么就将造成更为负面的影响.[ID:nSB1423620]

威廉姆斯还表示,美国经济近期出现的改善迹象令人鼓舞,不过反弹乏力,美联储必须"继续积极推出货币刺激政策".[ID:nSB1423462]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称没有推出更多宽松货币政策的必要,更多政策措施只有在"最坏的情况下"才需要.如果经济数据继续逐步改善,市场应为收紧政策作准备.[ID:nSB8522293]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)部分官员警惕,向金融系统注入1万亿(兆)欧元导致信贷政策严重放松,恐将加剧欧元区内部失衡并带来通胀压力.德国央行总裁魏德曼牵头的数位官员,正在敦促欧洲央行考虑退出措施.此前欧洲央行第二轮低息超长期融资操作中向银行提供了5,300亿欧元资金.欧洲央行内部显露分歧迹象,印证了消息人士此前对路透说过的话,即该央行不打算提供更多的三年期低息资金.利率跌破纪录低点1%的可能性也似乎正在缩减.[ID:nSB1423070]

央行消息人士表示,德国央行总裁魏德曼致函欧洲央行总裁德拉吉,论及欧洲央行放宽担保品规定的各种风险,这是两人之间持续性对话的一部分,同时也是ECB委员间一大辩论主题.该名消息人士指出,欧洲央行决议造成该行承担的风险不断升高,也是欧洲央行管理委员会当中一大辩论主题.[ID:nST0438422]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称,目前采取更大规模的货币刺激举措来提振经济,能够使英国央行让利率更快回归常态.英国央行上月投票决定增加500亿英镑的量化宽松规模,但迈尔斯主张增加750亿英镑.迈尔斯说,"现在积极放宽货币政策或可使我们朝利率回归常态更近一步,目前银行利率并未处在一个正常的水准."[ID:nSB1421630]

**日本**

日本央行总裁白川方明表示,未来几年消费者物价将逐步上升,但这并未阻止执政党国会议员团体要求央行在3月提高物价目标,并推出进一步货币刺激措施.白川方明表示,虽然消费者通胀目前接近停滞,但随着全球经济增长恢复及国内用于震灾后重建的财政支出增加,推动日本经济复苏,通胀或逐步升温.他还强调,虽然货币政策最终决定了长期物价趋势,单靠扩大央行的资金供给不会立即推高物价,还需要放开管制等措施来提振生产率.[ID:nSB1424018]

日本央行货币事务部门主管门间一夫表示,强势日圆可能因打压企业获利和信心而损及日本的经济,暗示日本央行仍慎防日圆升值对经济成长所构成的风险,尽管日圆近来下跌.门间一夫并告诉国会一委员会,像日本这样一个物价上涨非常缓慢的国家,设立太高的物价目标,将升高而不是降低经济的不确定性.[ID:nSB2013453]

**韩国**

韩国央行连续第九个月维持利率不变,一如市场预期,此前公布的通胀率降至逾一年来低点,为央行决策者提供了支持经济的空间.韩国经济已显露出重拾升势的迹象.这一决定符合路透调查所有15位分析师的预期,他们预计截至2012年底,七日附买回协议利率持稳的机率上升,因2月通胀年率降至14个月低点3.1%.[ID:nSB2021009][ID:nSB2021385]

韩国央行总裁称,上述利率决定一致通过,并不能确定油价上涨是否会对经济增长或通胀产生更大影响,且恢复利率正常化的充分条件尚不满足.[ID:nSB2021507]

**澳洲**

澳洲央行宣布维持指标利率在4.25%不变,连续第二个月按兵不动,但再次保留在经济大幅走弱时放宽政策的可能性.央行政策委员会认为,目前的货币政策依然合适.若需求状况明显转弱,通胀前景将为放宽货币政策提供空间.央行决策层将继续监控有关经济和金融状况的信息,并在必要时调整利率,以利于可持续增长并保持低通胀.[ID:nSB2015835][ID:nSB2016643]

**新西兰**

新西兰央行维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因通胀前景温和.接受路透调查的14名分析师此前一致预期新西兰央行将保持利率不变,但多数预计央行首次升息将在今年第四季甚至2013年.[ID:nSB8523641]

**中国**

中国人民银行行长周小川对新华社称,中国将允许人民币汇率扩大波动区间,并表示人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.他称扩大人民币汇率波幅将更好的反映市场需求和供给状况.[ID:nSB2015175]

中国央行货币政策委员李稻称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.而中国利率市场化条件当前已成熟,建议从局部先起步.[ID:nSB2016641]

李稻葵表示,如果国际形势和天气状况理想,中国今年CPI涨幅预计3%左右,并预期"十二五"(2011-2015年)后几年的国内生产总值(GDP)目标还会继续调低.李稻葵并称,如果国际局势和天气情况不出现重大意外,CPI会比去年好很多,"个人预计在3%左右."[ID:nSB2013481]

**其他**

巴西央行将指标利率从10.5%下调至9.75%,随着通胀降温,在扶助低迷经济成长的压力日益增加的情况下,加快了放松货币政策的步伐.[ID:nSB2021075]

菲律宾央行将主要政策利率调降25个基点至4.00%的纪录低位,一如预期,因鉴于内需疲弱且全球经济放缓,央行拟通过降息来刺激本国经济.[ID:nSB1421246]菲律宾央行称,通胀前景风险大致均衡,国内需求仍然温和,外部需求疲弱.预计全球经济低迷将抑制大宗商品价格的上涨.维持2012年通胀率平均为3.1%的预估以及2013年通胀率平均为3.4%的预估.央行重申今明两年通胀率料回落至3-5%目标区间的下半部分.称通胀上行风险来自于油价波动和资本流入强劲.[ID:nSB1421242](完)