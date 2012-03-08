〔香港新股〕中国光大银行正择机启动H股IPO,去年底不良贷款率0.66%(更新版)

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路透北京3月8日电---中国光大银行(601818.SS)董事长唐双宁周四表示,在香港上市一事已获监管部门批准,目前正等待合适时机赴港IPO.他并透露,截至2011年年底,该行的不良贷款率仅为0.66%.

"各项审批手续都已完成,监管指标也已完成达标,万事俱备只欠东风...现在在等好的时间窗口.希望今年能上(启动H股IPO). "唐双宁在两会间隙对记者表示.

去年光大银行曾数度推迟了高至60亿美元的H股IPO;据国内媒体最新报导,光大银行去年底再重启赴港上市计划,已向香港联交所递交申请,融资规模经下调后为150亿港元(19亿美元).[ID:nSB1248284]

对于市场普遍关注的银行资本监管新规,唐双宁表示,巴塞尔III资本协议的监管新规要结合中国国情.他认为施行时间应该错过高度不确定性的2012年,争取在2013年之后实施较合适.

"起码我们不应该加码,不应该超前,因为美国和欧洲目前都没有(施行)时间表,我们干嘛要超前?在这个问题上,我认为要以静制动,看一看再说."唐双宁称.

中国银监会去年就银行资本监管的新标准征求意见,例如正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nSB1899259]

光大银行1月发布年度业绩快报称,2011年实现归属于上市公司股东净利润180.38亿元人民币,同比增长41.03%.[ID:nSB1349090](完)