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亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 10:27 BJT

〔中国新债〕农发行下周二发至多500亿元固息金融债,分三年和七年期

路透上海3月8日电---中国农业发展银行周四公告称,将于下周二(13日)招标发行不超过500亿元人民币两期固息金融债,其中三年期品种至多发行300亿元,七年期品种至多发200亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为农发行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:

第三期 第四期

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发行总量 不超过300亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标时间 3月13日10:00-11:00 3月13日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 3月16日 3月20日

发行期 3月14日-3月16日 3月14日-3月20日

上市日 3月22日 3月26日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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其中,第三期金融债首场招标发行数量为200亿元人民币,首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

第四期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(herehere)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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