《中国公开市场分析》正回购独力担纲维稳重任,但央票重启必要性渐增

* 本周央票仍缺席正回购独舞,净投放30亿

* 央行利用正回购平滑增量到期资金

* "两会"期间,维稳资金面成主基调

* 到期资金量激增,央票重启必要性增强

路透上海3月8日电---中国央行公开市场本周净投放30亿元人民币.业内人士表示,央行仍仅采用正回购对冲到期资金,维持资金面紧平衡,显现其在"两会"期间的维稳态度;但在3月到期资金激增的压力下,央票重启发行必要性正逐渐增强.

他们指出,由于外汇占款预计亦将增加,短期正回购明显不足以对冲,央票发行愈加必要.但考虑到一年央票具有较强的利率指导作用,且累计需求较大,一旦重启发行收益率将面临下调压力,从而会释放出政策放松的信号,这显然不是央行当前所乐见的.

"央行也骑虎难下,市场需求可能很大,要发(一年央票)的话,...就导致收益率下调的压力;如果它真调了,又加重了市场的降息预期."上海一位银行交易员称.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.4606%.

据路透统计显示,中国央行公开市场3月央票和正回购到期量为2,540亿元,到期规模较2月的120亿元环比剧增逾20倍.[ID:nSB1417474]

**央票重启必要性渐增**

业内人士指出,目前资金面并未彻底放松,加之2月贷款预计疲弱,因此央行为维持银行系统流动性平衡,本周采用"微调"的手段,仅平滑掉到期资金.

"2月份贷款数据预计不佳,本身流动性也没彻底放开,为了贷款央行是要有所考虑的,"华南一券商交易员称.

接受路透调查的22家机构预测中值显示,鉴于中国政府对当前货币政策的相对审慎态度,叠加实体经济面临信贷需求弱化迹象,2月新增人民币贷款虽保持升势但增幅已较之前大幅回落,全月料达7,500亿元.[ID:CN1423426]

央行公告显示,今日进行的300亿元91天期正回购操作,中标利率持平于3.16%;周二的300亿元28天期正回购,中标利率亦持稳于2.80%.

尽管一年和三个月期央票目前均已连续两个多月暂停发行,正回购明显担纲回笼资金的主力,不过考虑到未来公开市场到期量激增等因素,业内认为央票重启的必要性正不断增加,但央行在具体操作上会较为谨慎.

上述上海的银行交易员认为,目前三个月央票一二级市场收益率倒挂,导致整体需求疲弱,可能面临"发不出去"的窘境;而一年期央票对市场指导意义重大,在目前的"维稳"基调下,央行恐怕并不愿借此释放出任何政策信号.

上周央行公开市场净回笼280亿元,当周进行共计300亿元正回购操作,期限分别为28天和91天.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 300

(周四) 300

央票到期 70

正回购到期 560

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净投放 30 (完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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