《国际主要央行公开市场操作一览》--3月8日

路透上海3月8日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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3/7 买入公债 19.69 02/15/2036 - 02/15/2042

3/6 买入公债 40.27 03/31/2018 - 02/15/2020

3/5 卖出通膨保值公债 -13.30 07/15/2012 - 01/15/2015

3/2 买入公债 19.69 02/15/2036 - 02/15/2042

3/1 卖出公债 -86.04 06/15/2012 - 01/31/2013

《本周主要新闻》

--尽管近期有经济增强的迹象,但美联储主席贝南克和其他美联储高层官员仍强调了经济复苏的风险,但并未暗示可能需要进一步的货币刺激.[ID:nST0438506]

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,油价上涨正影响经济增长,但不能被当做经济将停滞的理由."油价上涨使得人们收紧钱袋.这是消费者信心和支出受到影响的原因之一,"威廉姆斯在火奴鲁鲁发表讲话后的问答时间称.不过,威廉姆斯指出,如果中东发生严重的供应动荡并且推动油价大幅攀升,那么就将造成更为负面的影响.[ID:nSB1423620]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/7 七天期反向交易 15.96亿美元 0.60%(固定利率)

3/6 七天期反向交易 175.41 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,195.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)部分官员警惕,向金融系统注入1万亿(兆)欧元导致信贷政策严重放松,恐将加剧欧元区内部失衡并带来通胀压力.德国央行总裁魏德曼牵头的数位官员,正在敦促欧洲央行考虑退出措施.此前欧洲央行第二轮低息超长期融资操作中向银行提供了5,300亿欧元资金.欧洲央行内部显露分歧迹象,印证了消息人士此前对路透说过的话,即该央行不打算提供更多的三年期低息资金.利率跌破纪录低点1%的可能性也似乎正在缩减.[ID:nSB1423070]

--央行消息人士表示,德国央行总裁魏德曼致函欧洲央行总裁德拉吉,论及欧洲央行放宽担保品规定的各种风险,这是两人之间持续性对话的一部分,同时也是ECB委员间一大辩论主题.该名消息人士指出,欧洲央行决议造成该行承担的风险不断升高,也是欧洲央行管理委员会当中一大辩论主题.[ID:nST0438422]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 25,610

上周三 28,000

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当期变化 -2,390

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,未来几年消费者物价将逐步上升,但这并未阻止执政党国会议员团体要求央行在3月提高物价目标,并推出进一步货币刺激措施.白川方明表示,虽然消费者通胀目前接近停滞,但随着全球经济增长恢复及国内用于震灾后重建的财政支出增加,推动日本经济复苏,通胀或逐步升温.他还强调,虽然货币政策最终决定了长期物价趋势,单靠扩大央行的资金供给不会立即推高物价,还需要放开管制等措施来提振生产率.[ID:nSB1424018]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,418.5亿台币存单,相较存单到期金额4,082亿,存单发行余额减663.5亿.[ID:nST0508855]

--台湾央行周二公布,当日共发行726亿台币存单,相较存单到期金额53.5亿,存单发行余额增加672.5亿.[ID:nST0508307]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,470.5亿台币存单,相较存单到期金额3,970亿,存单发行余额减少499.5亿.[ID:nST0507679](完)

--整理 曾菱; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]