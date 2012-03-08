〔中国货币市场〕七天及14天期利率回落,公开市场净投放助推宽松之势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月8日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四七天及14天期品种回落,隔夜利率则持稳.央行本周连续动用正回购以回收资金,但由于到期规模较大,仍投放了30亿元人民币,助推了资金面的宽松之势.
上海一银行交易员指出,季度末,机构对跨月资金的需求会逐渐增加,届时资金利率肯定会止跌,甚至不排除小幅反弹的可能.不过,3月的其余时段中,资金整体宽裕仍是大概率事件.
"下跌趋势不会一直持续,可能到20几号就会有分歧."他表示.
业内人士稍早透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放30亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3271 2.3251 +0.20 4,119.01
七天CN7DRP=CFXS 2.9450 3.0978 -15.28 609.22
14天CN14DRP=CFXS 3.5983 3.6797 -8.14 74.47
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3301 2.3334 -0.33 1,818.50
七天CHICNY7D=CFXS 2.9555 3.1198 -16.43 55.30
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.1200 2.6800 +144.00 315.49
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0500 3.2900 -24.00 48.99
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2100 3.1550 +5.50 1.96
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3400 2.3281 +1.19
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9405 3.1100 -16.95
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6000 3.6900 -9.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3146 2.3154 -0.08
七天SHICNYSWD= 2.9325 3.0900 -15.75
三个月SHICNY3MD= 5.1397 5.1689 -2.92
===============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴/曾祥进
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